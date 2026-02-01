◇ベルギー1部アントワープ 4―0 セルクル・ブリュージュ（2026年1月31日ベルギー・ブリュージュ）アントワープのDF綱島悠斗（25）がベルギー初ゴールを決めた。敵地のセルクル・ブリュージュ戦に先発すると、2―0の後半4分に左CKの流れから前線に残り、右からのクロスをファーサイドの味方が頭でつなぐと、ゴール前でフリーになっていた綱島が落ち着いて右足を合わせた。昨夏に東京ヴェルディから加入した綱島はリー