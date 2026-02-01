国際ジャーナリストのモーリー・ロバートソンさんが、食道がんのため1月29日に亡くなったことが、1日、ロバートソンさんの公式インスタグラムで発表された。63歳だった。葬儀は、近親者のみで執り行ったという。ロバートソンさんは、日米双方の教育を受けた後、1981年に東京大学とハーバード大学に現役合格し、1988年にハーバード大学を卒業。タレント、ミュージシャンから国際ジャーナリストまで幅広く活躍し、フジテレビの報道番