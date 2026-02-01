ロッテの１軍キャンプが１日、宮崎・都城のコアラのマーチスタジアムでスタートした。午前１０時の気温が約７度で強く冷たい風も吹く中、ドラフト１位右腕の石垣元気投手（１８）＝健大高崎＝はアップを終えると上着を脱いで背番１８のユニホームを客席のファンに披露。青いグラブをつけて臨んだドラフト５位・冨士隼斗投手（２３）＝日本通運＝とのキャッチボールでは、伸びのある球を投げた。練習前にはセレモニーも行われ