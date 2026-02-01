中日が１日、沖縄・北谷でキャンプインを迎えた。キャンプ地「Ａｇｒｅスタジアム北谷」では、歓迎セレモニーが行われ、井上監督や首脳陣、選手が参加し、指揮官は、球団創設９０周年のメモリアルイヤーで優勝することを宣言した。昨年は４位に浮上し、３年連続最下位から脱出。今季は、球団創設９０周年を迎える。指揮官は、スタンドを埋め尽くしたファンに向けて、「初日からこれだけのファンの方が来てくれたということは、