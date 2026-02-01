米国・ＷＷＥのＰＬＥ「ロイヤルランブル」（３１日＝日本時間１日、サウジアラビア・リヤド）の女子ロイヤルランブル戦は、リブ・モーガンが初制覇。イヨ・スカイ、アスカ、カイリ・セイン、ジュリアの日本勢は存在感を示すも、優勝には届かなった。３０人参加時間差入場バトルロイヤルを制覇すれば、プロレスの祭典「レッスルマニア４２」（４月１８、１９日、米ラスベガス）での最高峰王座挑戦権を獲得する。中東開催のため