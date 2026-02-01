【モデルプレス＝2026/02/01】お笑いタレントのケンドーコバヤシ（53）が、2025年8月に一般女性と結婚し、2026年1月に第1子となる長男が誕生していたことがわかった。同年1月31日放送のフジテレビONE特別番組『ケンドーコバヤシの重大発表！』（22時〜／CS放送）にて発表された。【写真】ケンコバと両思いだった人気女性芸人◆ケンドーコバヤシ、結婚＆第1子誕生を発表同番組のエンディングシーン、遠く離れたタイ、バンコクの地で