今月24日、東京大学医学部付属病院の皮膚科長だった佐藤伸一・大学院医学系研究科元教授（26日付で懲戒解雇）が、2023年3月～2024年8月に「一般社団法人 日本化粧品協会」との共同研究を行う見返りに高級レストランや高級クラブ、性風俗店などで約180万円相当の接待を受けた収賄罪の疑いで、警視庁に逮捕された。 また、これに関連して、26日には日本化粧品協会の代表理事が贈賄容疑で書類送検された。 本件については昨年