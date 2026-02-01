人はどの瞬間をもって「死」とされる？ 公的な線引きは「死亡診断書」 私たちは日常のなかで「死」という言葉を当然のように使っていますが、どの瞬間をもって人が死んだとされるのかを改めて考えることはあまりありません。心臓が止まったとき？意識が失われたとき？その線引きは、意外とあいまいです。 法的な意味での死は、医師が死亡診断書を作成した瞬間に確定します。家族の最期に立ち会い、医師から「ご臨終です」と