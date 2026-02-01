高市首相は1日朝、テレビの討論番組への出演を急きょ、取りやめました。自民党は、衆議院選挙の遊説中に腕を痛めたとしています。高市首相は1日朝、自民党総裁として出演を予定していた、テレビ討論番組を急きょ、欠席しました。番組では自民党から1日朝、欠席の連絡があり、「きのう（1月31日）の遊説中に腕を痛めて治療にあたっている」と説明があったとしています。また番組に代わりに出演した自民党の田村政調会長代行は、「元