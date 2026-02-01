１日午前０時１０分頃、徳島市大原町の木造２階建て住宅から出火し、この住宅を全焼した。徳島県警徳島中央署の発表では、焼け跡から１人の遺体が見つかった。住宅に一人暮らしの男性（６２）と連絡が取れておらず、署が身元の確認を進めている。現場は、ＪＲ地蔵橋駅から東約２・４キロの住宅街。