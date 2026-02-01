「広島春季キャンプ」（１日、日南）広島の１軍キャンプメンバーが宮崎県日南市でキャンプインした。午前９時２０分ごろから日南市歓迎式には首脳陣、選手らが参加。日南市からは多くの名産品が送られ、地元の子供たちからは「それ行けカープ」の合唱のプレゼントもあった。チームを代表してあいさつを行った新井監督は、「本日は朝早くから、また寒い中、歓迎式を開いていただき、協力会の皆さまはじめサポートしていただい