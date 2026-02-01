日本のiPhoneで、代替アプリマーケットプレイス（第三者ストア）や代替決済が可能になる。背景にあるのは、スマホソフトウェア競争促進法（スマホ法）の全面施行（2025年12月18日）。Appleはこの法対応として日本のiOSに変更を入れると発表し、iOS 26.2から反映するとしている。この記事は「開放＝正義」でも「閉鎖＝悪」でもなく、“選択肢が増えても安心が薄まらない”体験を、Appleがどう設計し直すのかに焦点を当てる。