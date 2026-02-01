[1.31 エールディビジ第21節 AZ 1-3 NEC]オランダ・エールディビジは1月31日に第21節を行った。DF毎熊晟矢が所属するAZとFW小川航基とMF佐野航大が所属するNECの対戦は、NECが3-1で勝利。フル出場の佐野は後半7分に豪快なミドルシュートを決めた。AZに加入したDF市原吏音もスタンドで観戦するなか、日本人が所属するクラブで先発したのは佐野。毎熊と小川はベンチスタートとなった。前半10分、NECはMFチャロン・チェリーがミド