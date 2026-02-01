[故障者情報]ロアッソ熊本は1日、MF吉岡優希が右膝前十字靭帯損傷、右膝外側半月板損傷と診断されて1月26日に手術を実施したことを公表した。全治期間は手術日から約8か月としている。クラブによると、吉岡は1月12日のトレーニングマッチで負傷した。吉岡は2025年に国士舘大でキャプテンを務め、関東大学リーグと全日本大学サッカー選手権の準優勝に貢献。プロ1年目のシーズンで長期離脱を強いられることになった。