札幌・東警察署は、2026年1月31日、傷害の疑いで札幌市東区に住む男（22）を現行犯逮捕しました。男は1月31日午前10時30分ごろ、自宅で父親（52）に対し顔面を足蹴りするなどの暴行を加え、けがをさせた疑いがもたれています。父親は左顔面が腫れる軽傷で、父親から「息子に顔面を蹴られた」と通報があり事件が発覚しました。警察によりますと、2人は同居の親子で、何らかの理由でもめ事になり、男は父親の顔面を足蹴りしたり殴っ