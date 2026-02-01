中日は1日、Agreスタジアム北谷で、春季キャンプをスタートさせた。歓迎セレモニーで、井上監督は「“ドラあげ”、このスローガンのもとにテンションを上げ、チームの順位を上げる。優勝を目指すことを断言します」と決意を語った。練習前の円陣では選手会長の藤嶋が声出しを担当。指揮官の発案でマイクを使った声出しとなり、藤嶋は「きょうは（金丸）夢斗の誕生日です！みなさん拍手をお願いします」とスタンドにあいさ