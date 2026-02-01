パドレスからFAとなっていたルイス・アラエス内野手（28）がジャイアンツと1年1200万ドル（約18億6000万円）で契約を結んだと1月31日（日本時間2月1日）、米国各メディアが報じた。同内野手は16歳時の2013年にツインズと契約。19年にメジャーデビューを果たすと、22年から3年連続で首位打者を獲得。ツインズ、マーリンズに加え、24年はシーズン途中からパドレスに移籍し、3年連続で異なる球団での首位打者獲得を果たした。長打