俳優の永野芽郁（26）が映画撮影のオフショットを公開し、反響が寄せられている。【映像】髪をばっさりカットし近況報告する永野芽郁2025年4月、週刊文春で俳優の田中圭との不倫疑惑が報じられていた永野。その後、双方の事務所がコメントを発表し、交際関係について否定していた。しかしパーソナリティーを務めていたラジオ番組や、NHK大河ドラマ『豊臣兄弟！』への出演を辞退。12月3日にはNetflix映画『僕の狂ったフェミ彼