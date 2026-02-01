ダンス＆ボーカルグループ「ＥＸＩＬＥ」のＡＫＩＲＡが３１日放送の「人生最高レストラン」（ＴＢＳ系）に出演し、女優で妻のリン・チーリンとの馴れ初めについて語った。ＡＫＩＲＡは２０１９年にリン・チーリンと結婚し、翌年に１児をもうけた。２人の出会いは夫婦役を演じた舞台「レッドクリフ〜愛〜」（２０１１年）。友人関係が続いていたがリン・チーリンの祖母が亡くなりＡＫＩＲＡに電話をかけてきたという。「特に何