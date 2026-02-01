唐田えりか、ジョージ秋山原作の時代劇ドラマ『浮浪雲』（NHK BS、BSP4K）の第5回（2月1日放送）にゲスト出演。初めて時代劇に挑んだ唐田えりかからコメントが到着した。【写真】時代劇初挑戦！唐田えりかの茶屋の娘姿本作は、幕末の品川宿を舞台に、女物の着物をまとい、髪をおでこの前で結う風変わりな男「浮浪雲」が、自由気ままに生きながらも、いつしか人々の人生に寄り添い、優しく動かしていく。笑いあり涙ありの人生