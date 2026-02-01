浜辺美波とSnow Man・目黒蓮がダブル主演する映画『ほどなく、お別れです』より、目黒演じる漆原が故人を棺に納める重要なシーン“納棺の儀”の本編映像が公開された。【動画】目黒蓮の美しい所作に注目“納棺の儀”本編映像本作で初めて“葬祭プランナー”役に挑んだ浜辺と目黒は、映画『おくりびと』（2008年）で本木雅弘の所作指導を担当した木村眞二氏の子息で、現役の葬祭プランナー兼納棺師である葬儀会社「おくりびと