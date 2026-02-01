ヤクルトの浦添キャンプが１日、スタート。全体練習開始前には地元関係者による歓迎式典が開かれた。名産品のアグー豚などたくさんの差し入れ品を贈呈されて池山監督も感激した様子。「この浦添キャンプでケガ人をなくしていくように精一杯頑張っていきます。健康第一で指揮を取っていきますのでよろしくお願いします」とあいさつすると、「選手代表として山野選手から一言あります」とむちゃぶり。指揮官からの指名にも山野は