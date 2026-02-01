「ヤクルト春季キャンプ」（１日、浦添）ヤクルトが１軍の春季キャンプ初日を迎えた。地元関係者による歓迎式が開催され、球団マスコット・つばみが今キャンプ初登場した。歓迎式では池山監督がナインと整列し、アグー豚などが贈呈され、つばみは拍手を送るなどしてファンを喜ばせた。活動休止中の球団マスコット・つば九郎は、今季復活する予定。池山監督は昨年１１月の「ファン感謝ＤＡＹ」に出席した際には「つば九郎」