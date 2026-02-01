「阪神２軍春季キャンプ」（１日、具志川）具志川球場でもキャンプインを迎え、練習開始前にセレモニーが行われた。平田勝男２軍監督は関係者やファンに向けて「選手たち輝いてるでしょ。ありのままにしっかりと、このキャンプで鍛えていきますからね。期待してください」と力強くあいさつした。自身のあいさつを終えた後「選手からあいさつせんでええか？」と、まさかのむちゃぶり。周囲がざわつく中、「川崎！ごあいさつ