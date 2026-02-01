「阪神春季キャンプ」（１日、宜野座）藤川球児監督（４５）がキャンプ初日の歓迎セレモニーであいさつを行った。直前には宜野座村村長の當真村長があいさつを行った。昨年の歓迎セレモニーの締めの言葉はへび年にちなみ「ハブアナイスデイ」だった。今年は「午年でございますので、昨年以上にトレーニングに馬力を掛けて…。」と丁寧に振り、「ババナイスデイ」と一言。爆笑をかっさらっていた。これを受けて登壇した藤川