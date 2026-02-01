◆名店のスペシャルショコラや旬の果実系スイーツに魅了される【麻布台ヒルズ】バレンタインフェア情報2026注目度の高いチョコレートやここでしか出会えないスイーツなど、腕利きのバイヤーが集めた逸品が集結するバレンタインにもぴったりなスイーツフェア。今回は神谷町駅、六本木一丁目駅直結の大型複合商業施設「麻布台ヒルズ」で行われる「HILLS SWEETS SELECTION 2026」やおすすめの楽しみ方をご紹介。できたてが味わえるイ