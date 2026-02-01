占い師・夜風の「タロット占い」。22枚のタロットカードを使って、「うお座」の2026年2月の運勢を占います。うお座／魚座（2月19日〜3月20日生まれ）【今月のカード：正義（Justice）／正位置】「正義」の正位置は、自分の気持ちを真っすぐに表現する意味を持ちます。今月は、あなたの意見がみんなの心に響きやすい1カ月になりそう。ただし、極論になり過ぎると、説得力に欠けてしまうので注意が必要。冷静さを保ち、客観的な視点