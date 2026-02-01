占い師・夜風の「タロット占い」。22枚のタロットカードを使って、「みずがめ座」の2026年2月の運勢を占います。みずがめ座／水瓶座（1月20日〜2月18日生まれ）【今月のカード：月（The Moon）／正位置】「月」の正位置は、これまで見えにくかったことが明るみになる暗示です。今月は、身の回りで解決しなかったことに、よい策が浮かびそう。ただし、お金や時間をかけすぎるなど、無理をするのはNG。効率を意識することで、スムー