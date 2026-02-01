占い師・夜風の「タロット占い」。22枚のタロットカードを使って、「やぎ座」の2026年2月の運勢を占います。やぎ座／山羊座（12月22日〜1月19日生まれ）【今月のカード：世界（The World）／正位置】「世界」の正位置は、自分が思い描いてきたことがかなう意味を持ちます。今月は、あなたの夢や目標に向けた一歩が実を結びやすい1カ月になりそう。ただし、志を高くしすぎるのはNG。今できていることや、現状の成果に目を向けること