占い師・夜風の「タロット占い」。22枚のタロットカードを使って、「いて座」の2026年2月の運勢を占います。いて座／射手座（11月23日〜12月21日生まれ）【今月のカード：吊るされた男（The Hanged Man）／逆位置】「吊るされた男」の逆位置は、心に余裕を持つことを表します。今月は、今まで難しいと感じていたことが、楽に思えてくる1カ月になりそう。ただし、余裕が出てきたからといって、気を抜きすぎないように。丁寧さを忘れ