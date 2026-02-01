占い師・夜風の「タロット占い」。22枚のタロットカードを使って、「さそり座」の2026年2月の運勢を占います。さそり座／蠍座（10月24日〜11月22日生まれ）【今月のカード：皇帝（The Emperor）／正位置】「皇帝」の正位置は、権力や影響力を持つ存在が現れることを意味します。今月は、あなたを助けてくれる心強い人物に恵まれそう。ただし、それに安心しきって努力を怠るのはNGです。自分でもベストを尽くし、努力を重ねることで