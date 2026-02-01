占い師・夜風の「タロット占い」。22枚のタロットカードを使って、「てんびん座」の2026年2月の運勢を占います。てんびん座／天秤座（9月23日〜10月23日生まれ）【今月のカード：悪魔（The Devil）／逆位置】「悪魔」の逆位置は、悪循環から抜け出していくことを示します。今月は、止めたいと思っていたルーティンや習慣から、少し解放されていきそう。ただし、一気に変えようとしなくても大丈夫。徐々にライフスタイルを整えてい