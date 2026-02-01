元大阪府知事・大阪市長で弁護士の橋下徹氏が、2月1日放送のフジテレビ系『日曜報道 THE PRIME』（毎週日曜前7：30）に出演し、衆議院議員総選挙（2月8日投開票）について「なんちゅう選挙なんですか」と言及する場面があった。【写真】橋下徹氏、病気を明かし議員辞職表明の山本太郎氏へメッセージ番組では、選挙の争点となっている「消費税減税」をめぐり、橋下氏がエコノミストの熊野英生氏、片岡剛士氏らと議論。消費