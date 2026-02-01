元大阪市長で弁護士の橋下徹氏（56）が1日、フジテレビ系「日曜報道THE PRIME」（日曜午前7時半）に生出演。衆院選（8日投開票）で各党が訴える消費税減税について、議論や制度の説明が不足している現状を嘆いた。番組には、消費税減税に「慎重」な立場を取る、第一生命経済研究所の首席エコノミスト熊野英生氏と、「手段のひとつ」として消費税減税は有効との立場を取るPwCコンサルティングのチーフエコノミスト片岡剛士氏が出演