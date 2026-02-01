中学受験の合否のカギを握る「算数」。「立体図形」「割合と比」「場合の数」など、さまざまなジャンルが出題されるが、京大卒の中学受験講師・迫田学さんは「中でも重要なのは、基本の計算だ。だが、多くの親はNGな声かけをしてしまうケースが目立つ。再現性のある『ミスの発生を構造的に防ぐルール』を徹底するべきだ」という。著書『中学入試 計算のスペシャルルール』（かんき出版）から、そのエッセンスの一部を紹介しよう―