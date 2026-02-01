フランス芸術文化勲章オフィシエを受章した藤原良雄さん（左）＝１９日、東京都内歴史学や社会学の教養書や専門書などで知られる出版社、藤原書店（東京都新宿区）の藤原良雄社長がフランス芸術文化勲章オフィシエを授与された。１９日に都内であった叙勲式で、藤原さんは「一出版人として、じかに著者や訳者に会い対話しながら本をつくってきた」と喜びをかみ締めた。藤原さんは１９４９年生まれ。編集者としての歩みは半世紀