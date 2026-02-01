想像力が豊かすぎるせいか、出先で何かあったらと不安になり、つい色々なものの予備をカバンに詰めてしまう。モバイルバッテリー、飲み物、移動中に読む本、エコバッグ。とはいえ、それらが実際に役立つ機会はそうそうない。大学生の頃、クラブ合宿のための荷造りをしていて、旅行カバンの把手（とって）が壊れそうと気づいた。修理の猶予はない。途中で壊れたら詰め替えようと、巨大なトートバッグを予備に持参して出かけた。