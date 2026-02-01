研究者の間では、思春期における心身の健康と、その後の人生における良質な恋愛との関連性が広く知られている。バージニア大学とマディソン大学の研究チームが行った調査によれば、10代で良好な友人関係の築き方を学んでいると、20代後半の恋愛において満足度の高い関係を築くことができるのだそうだ。幼児教育研究誌『幼児教育』(Child Development）に掲載されたバージニア大学心理学教授 ジョセフ・P・アレン氏のコメントによる