超大型新人ボーイズグループ、ALPHA DRIVE ONE（アルファドライブワン）が、日に日に高まるグローバルな人気を証明している。ALPHA DRIVE ONEは、1月12日に1stミニアルバムでありデビューアルバムとなる『EUPHORIA』で公式デビューを果たした。デビューと同時にK-POP界を揺るがす存在感を放ち、圧倒的な注目を集めている。【写真】ALPHA DRIVE ONE、各メンバーの個性と魅力解説彼らはタイトル曲『FREAK ALARM』で、MBC M・MBC ever