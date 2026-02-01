青木フルーツが運営するフルーツタルト&カフェ専門店「フルーツピークス」は、公式Instagramのフォロワーが5万人を超えたことを記念し、『Instagramフォロワー5万人突破!全品10%OFFキャンペーン』を2026年2月の毎週月曜日に開催する。【すべての画像はこちら】タルトやパフェなど対象!1会計につき1回、合計金額より10%割引になるキャンペーン〈キャンペーン概要〉【開催日程】2026年2月毎週月曜日2月2日(月)、9日(月)、16日(月