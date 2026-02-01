巨人の１軍は１日、宮崎春季キャンプをスタートさせた。この日は、キャンプ初日ということもあり、宮崎南高校の吹奏楽部がスタンドから生演奏を披露。するとグラウンドから演奏を聴いていた大勢投手が、演奏に合わせて指揮。最後もしっかりと締めると、スタンドから集まったファンから拍手が送られ、満足げな表情だった。