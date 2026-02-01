楽天の春季キャンプが１日、スタートした。１軍は沖縄・金武、２軍は沖縄・久米島で行われる。全体練習開始前にはグラウンドで歓迎セレモニーを実施。楽天・三木監督があいさつを行うなどした。１１年ぶり国内復帰の前田健、現ドラ加入の佐藤、新助っ人右腕のコントレラスら新戦力が１軍キャンプスタート。昨季４位からの逆襲へ、チームが本格的に始動した。