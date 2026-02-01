ソフトバンクは１日、宮崎と福岡・筑後で春季キャンプをスタートさせた。筑後ではＣ組に加え、Ｓ組（原則、２月１４日にチーム合流）の柳田、今宮らも姿を見せた。午前９時３０分に室内練習場で全体集合。王貞治球団会長が「２０２６年型の野球をホークスはする。アピールするチャンス」と訓示し、キャンプがスタートした。大越基３軍監督も「毎日目標や目的を持って」と心構えを話し、ウォーミングアップを開始。初日は午後２