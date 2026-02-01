◆米女子プロゴルフツアーヒルトングランドバケーションズ・チャンピオンズ第３日（３１日、フロリダ州レークノナ・クラブ＝６６２４ヤード、パー７２）今季開幕戦の第３ラウンドは強風のためサスペンデッドとなり、８人が競技を終えられなかった。３位で出た畑岡奈紗（アビームコンサルティング）は１６ホールを終えて２バーディー、４ボギーとスコアを２つ落とし、通算５アンダーで暫定６位に後退した。２番パー５は３