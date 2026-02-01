パドレスからＦＡとなっていたＬ・アラエス内野手（２８）がジャイアンツと１年１２００万ドル（約１８億５０００万円）で電撃合意したと３１日（日本時間２月１日）、複数の米メディアが報じた。アラエスはツインズ時代の２２年に打率３割１分６厘、マーリンズ時代の２３年には３割５分４厘のハイアベレージで首位打者を獲得。５月にマーリンズからパドレスに移籍した２４年も３割１分４厘で３年連続のタイトルを手にした。同