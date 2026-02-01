広島は１日、宮崎・日南市で１軍キャンプをスタートさせた。練習前には日南市の歓迎式が行われ、特産品などが贈呈された。また、地元の幼稚園児が「それ行けカープ」を合唱した。新井監督は「きょうから２０２６年が始まります。質と量ともにこなしたい。しっかり頑張ります」と短い言葉に決意を込めた。１０、１１日には紅白戦を予定。「（オフに）しっかりやってきたかどうか、そこで見させてもらう」と説明した。