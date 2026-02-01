山形県内では31日、雪害とみられる事故が相次ぎました。新庄市では72歳の男性が自宅敷地内で雪に埋もれているのが見つかり、その後死亡が確認されました。死亡したのは新庄市萩野に住む建設業の72歳の男性です。男性は31日夕方、姿が見当たらなくなりました。同居する家族と近くの住民が探した所、31日午後6時40分ごろ、自宅敷地内の車庫の近くで男性が雪に埋もれているのが発見されました。男性は、意識と呼吸がない状態で病院に