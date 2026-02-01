阪神の春季キャンプが1日、沖縄県宜野座村のバイトするならエントリー宜野座スタジアムと具志川球場で始まった。1軍首脳がいる宜野座では、藤川監督がファンを前にしてあいさつ。その中で「選手たちと昨日（のミーティングで）約束しました。連覇という言葉は使いません。新たにチームをつくり上げ、素晴らしい最後の1日を迎えようじゃないか。（それに向けて）今日からスタートします」と宣言した。岡田前監督は、「優勝」と