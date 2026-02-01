ファーム参入3年目を迎えたオイシックス新潟アルビレックスBCは1日、静岡県伊豆市で春季キャンプをスタートさせ、前巨人2軍監督で新任の桑田真澄チーフ・ベースボール・オフィサー（CBO＝57）もジャージー姿で練習を視察した。PL学園（大阪）では甲子園の申し子として活躍し、巨人でも通算173勝をマークしたレジェンドには、選手への指導だけでなく、抜群の知名度を生かして営業活動などへの貢献も期待されている。桑田CBOに