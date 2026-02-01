俳優の戸田恵梨香（37）が、「GUCCI」のイベント後に撮影したオフショット動画を公開した。【映像】戸田恵梨香、話題になった細木数子に扮した姿戸田はこれまでにもSNSで、仕事現場での様子をたびたび発信。「GUCCI」のブランドアンバサダーに就任した際のメイキング動画や、TBS系・日曜劇場『リブート』でのオフショットを披露していた。また、占い師・細木数子さんの波乱の人生を描くNetflixシリーズ『地獄に堕ちるわよ』